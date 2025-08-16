Liga de Francia: Auxerre y Lorient juegan su primer encuentro

Todos los detalles de la previa del partido entre Auxerre y Lorient, que se jugará el domingo 17 de agosto desde las 10:15 horas en el estadio L'Abbé-Deschamps. Dirige Abdelatif Kherradji.

Auxerre y Lorient se enfrentarán el próximo domingo 17 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Ligue 1, desde las 10:15 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio L'Abbé-Deschamps.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2022-23, y Auxerre se llevó la victoria por 0 a 1.

Abdelatif Kherradji fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Nice: 23 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Nantes: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Stade Rennes: 24 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Lille: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

