Liga de Francia: Metz y RC Strasbourg se enfrentan por la Fecha 1

Metz y RC Strasbourg se enfrentan por la Fecha 1
Metz y RC Strasbourg se enfrentan por la Fecha 1
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Metz y RC Strasbourg. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Mathieu Vernice.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Metz y RC Strasbourg comenzarán, el próximo domingo 17 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Ligue 1. El duelo se jugará desde las 10:15 horas, en el estadio Stade Saint-Symphorien.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y fue RC Strasbourg quien ganó 2 a 1.

Mathieu Vernice es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Olympique Lyon: 23 de agosto - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Paris FC: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Nantes: 24 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Mónaco: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Horario Metz y RC Strasbourg, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

