Liga de Francia: Angers y Paris FC hacen su debut en el campeonato

Te contamos la previa del duelo Angers vs Paris FC, que se enfrentarán en el estadio Raymond-Kopa el próximo domingo 17 de agosto a las 10:15 horas. François Letexier será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la primera jornada de la Ligue 1, Angers recibe a Paris el próximo domingo 17 de agosto. El cotejo se jugará desde las 10:15 horas en el estadio Raymond-Kopa.

El árbitro designado para el encuentro es François Letexier.

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs PSG: 22 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Stade Rennes: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Olympique de Marsella: 23 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Metz: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Horario Angers y Paris FC, según país