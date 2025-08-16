Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Liga de Francia: Angers y Paris FC hacen su debut en el campeonato

Angers y Paris FC hacen su debut en el campeonato
Angers y Paris FC hacen su debut en el campeonato
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Angers vs Paris FC, que se enfrentarán en el estadio Raymond-Kopa el próximo domingo 17 de agosto a las 10:15 horas. François Letexier será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la primera jornada de la Ligue 1, Angers recibe a Paris el próximo domingo 17 de agosto. El cotejo se jugará desde las 10:15 horas en el estadio Raymond-Kopa.

El árbitro designado para el encuentro es François Letexier.


Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs PSG: 22 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Stade Rennes: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Olympique de Marsella: 23 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Metz: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Horario Angers y Paris FC, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Angers Paris FC ligue 1

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA