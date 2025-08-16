Liga de Francia: Por el último encuentro de la fecha 1, Nantes se enfrenta ante PSG

Toda la previa del duelo entre Nantes y PSG. El partido se jugará en el estadio el Stade de la Beaujoire el domingo 17 de agosto a las 13:45 horas. Será arbitrado por Benoît Bastien.

Nantes y PSG se enfrentarán el próximo domingo 17 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Ligue 1, desde las 13:45 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio el Stade de la Beaujoire.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 1-1.

¿En qué jornada juega el clásico PSG?

PSG y Olympique de Marsella chocarán en "Le Classique" durante la jornada 5.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Benoît Bastien.

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs RC Strasbourg: 24 de agosto - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Auxerre: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Angers: 22 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Toulouse: 30 de agosto - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Horario Nantes y PSG, según país