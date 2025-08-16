Liga de Francia: Por el último encuentro de la fecha 1, Nantes se enfrenta ante PSG

Últimas Noticias
Por el último encuentro de la fecha 1, Nantes se enfrenta ante PSG
Toda la previa del duelo entre Nantes y PSG. El partido se jugará en el estadio el Stade de la Beaujoire el domingo 17 de agosto a las 13:45 horas. Será arbitrado por Benoît Bastien.

Nantes y PSG se enfrentarán el próximo domingo 17 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Ligue 1, desde las 13:45 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio el Stade de la Beaujoire.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 1-1.

¿En qué jornada juega el clásico PSG?

PSG y Olympique de Marsella chocarán en "Le Classique" durante la jornada 5.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Benoît Bastien.


Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs RC Strasbourg: 24 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Auxerre: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Angers: 22 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Toulouse: 30 de agosto - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Horario Nantes y PSG, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

Nantes PSG ligue 1

