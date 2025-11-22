Liga de Francia: Metz quiere aumentar su racha positiva con otra victoria

Stade Brestois y Metz se enfrentan en el estadio Stade Francis-Le Blé, con el arbitraje de Gael Angoula. El duelo se jugará el domingo 23 de noviembre desde las 11:15 horas.

El juego entre Stade Brestois y Metz se disputará el próximo domingo 23 de noviembre por la fecha 13 de la Ligue 1, a partir de las 11:15 horas en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y Metz

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois busca levantarse de su derrota ante Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 3 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Metz derrotó 2-1 a Nice. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 11 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Stade Brestois lo ganó por 4 a 3.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 10 puntos (2 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 7 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Gael Angoula.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 27 12 8 3 1 13 2 Olympique de Marsella 25 12 8 1 3 17 3 Lens 25 12 8 1 3 10 14 Metz 11 12 3 2 7 -15 15 Stade Brestois 10 12 2 4 6 -7

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs RC Strasbourg: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Mónaco: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Stade Rennes: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Auxerre: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Olympique Lyon: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Stade Rennes: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Auxerre: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs PSG: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lorient: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs RC Strasbourg: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Stade Brestois y Metz, según país