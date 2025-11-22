Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga de Francia: Metz quiere aumentar su racha positiva con otra victoria

Metz quiere aumentar su racha positiva con otra victoria
Metz quiere aumentar su racha positiva con otra victoria
Nota IA

por Nota IA

·

Stade Brestois y Metz se enfrentan en el estadio Stade Francis-Le Blé, con el arbitraje de Gael Angoula. El duelo se jugará el domingo 23 de noviembre desde las 11:15 horas.

El juego entre Stade Brestois y Metz se disputará el próximo domingo 23 de noviembre por la fecha 13 de la Ligue 1, a partir de las 11:15 horas en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y Metz

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois busca levantarse de su derrota ante Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 3 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Metz derrotó 2-1 a Nice. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 11 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Stade Brestois lo ganó por 4 a 3.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 10 puntos (2 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 7 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Gael Angoula.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG271283113
2Olympique de Marsella251281317
3Lens251281310
14Metz1112327-15
15Stade Brestois1012246-7

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 14: vs RC Strasbourg: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Mónaco: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Stade Rennes: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Auxerre: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Olympique Lyon: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 14: vs Stade Rennes: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Auxerre: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs PSG: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Lorient: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs RC Strasbourg: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Stade Brestois y Metz, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Stade Brestois Metz ligue 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA