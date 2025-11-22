Liga de Francia: Por la fecha 13, Toulouse recibirá a Angers

Toda la previa del duelo entre Toulouse y Angers. El partido se jugará en el Stadium de Toulouse el domingo 23 de noviembre a las 11:15 horas. Será arbitrado por Marc Bollengier.
El duelo entre Toulouse y Angers correspondiente a la fecha 13 se disputará en el Stadium de Toulouse desde las 11:15 horas, el domingo 23 de noviembre.
Así llegan Toulouse y Angers
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
En su visita anterior, Toulouse empató por 1 con Lorient. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 7 goles marcados y con 4 en su valla.
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
Angers venció en casa a Auxerre por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.
Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 0-4 a favor de Toulouse.
El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (3 PG - 4 PE - 5 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Marc Bollengier.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|27
|12
|8
|3
|1
|13
|2
|Olympique de Marsella
|25
|12
|8
|1
|3
|17
|3
|Lens
|25
|12
|8
|1
|3
|10
|10
|Toulouse
|16
|12
|4
|4
|4
|2
|13
|Angers
|13
|12
|3
|4
|5
|-5
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 14: vs Olympique de Marsella: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs RC Strasbourg: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Paris FC: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Lens: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Nice: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 14: vs Lens: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Nice: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Nantes: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Le Havre AC: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Olympique de Marsella: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)
Horario Toulouse y Angers, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas