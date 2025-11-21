Liga de Francia: PSG quiere mantenerse en la punta del campeonato

Últimas Noticias
PSG quiere mantenerse en la punta del campeonato
Palpitamos la previa del choque entre PSG y Le Havre AC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Mathieu Vernice.

PSG ejercerá mañana la localía ante Le Havre AC, desde las 15:05 horas y en el marco de la fecha 13 de la Ligue 1.

Así llegan PSG y Le Havre AC

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG logró un triunfo por 3-2 ante Olympique Lyon. Previo a este encuentro, igualó 2 y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC viene de empatar 1-1 ante Nantes. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 7 tantos.

De los últimos 4 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue PSG quien ganó 2 a 1.

El local está puntero y alcanzó 27 puntos (8 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 4 PP).

Mathieu Vernice es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG271283113
2Olympique de Marsella251281317
3Lens251281310
4RC Strasbourg22127148
12Le Havre AC1412354-4

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 14: vs Mónaco: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Stade Rennes: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Metz: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Paris FC: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Lille: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 14: vs Lille: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Paris FC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Olympique Lyon: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Angers: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Stade Rennes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Horario PSG y Le Havre AC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
  • Colombia y Perú: 15:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
  • Venezuela: 16:05 horas

