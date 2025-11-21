Liga de Francia: PSG quiere mantenerse en la punta del campeonato

Palpitamos la previa del choque entre PSG y Le Havre AC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Mathieu Vernice.
PSG ejercerá mañana la localía ante Le Havre AC, desde las 15:05 horas y en el marco de la fecha 13 de la Ligue 1.
Así llegan PSG y Le Havre AC
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1
PSG logró un triunfo por 3-2 ante Olympique Lyon. Previo a este encuentro, igualó 2 y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 11 a favor.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
Le Havre AC viene de empatar 1-1 ante Nantes. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 7 tantos.
De los últimos 4 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue PSG quien ganó 2 a 1.
El local está puntero y alcanzó 27 puntos (8 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 4 PP).
Mathieu Vernice es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|27
|12
|8
|3
|1
|13
|2
|Olympique de Marsella
|25
|12
|8
|1
|3
|17
|3
|Lens
|25
|12
|8
|1
|3
|10
|4
|RC Strasbourg
|22
|12
|7
|1
|4
|8
|12
|Le Havre AC
|14
|12
|3
|5
|4
|-4
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 14: vs Mónaco: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Stade Rennes: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Metz: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Paris FC: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Lille: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 14: vs Lille: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Paris FC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Olympique Lyon: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Angers: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Stade Rennes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Horario PSG y Le Havre AC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
- Colombia y Perú: 15:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
- Venezuela: 16:05 horas