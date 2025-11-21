Liga de Francia: Stade Rennes y Mónaco se encuentran en la fecha 13

Todo lo que tienes que saber en la previa de Stade Rennes vs Mónaco. El duelo, a disputarse en el estadio Roazhon Park el sábado 22 de noviembre, comenzará a las 13:00 horas y será dirigido por Hakim Ben El Hadj.

Stade Rennes recibe el próximo sábado 22 de noviembre a Mónaco por la fecha 13 de la Ligue 1, a partir de las 13:00 horas en el estadio Roazhon Park.

Así llegan Stade Rennes y Mónaco

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Lens.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes sacó un triunfo frente a Paris FC, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 7 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco llega a este encuentro con una derrota ante Lens por 1 a 4. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 9.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Mónaco fue el ganador por 3 a 2.

El local está en el octavo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 20 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (6 PG - 2 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Hakim Ben El Hadj.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 27 12 8 3 1 13 2 Olympique de Marsella 25 12 8 1 3 17 3 Lens 25 12 8 1 3 10 6 Mónaco 20 12 6 2 4 3 8 Stade Rennes 18 12 4 6 2 2

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Metz: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs PSG: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Stade Brestois: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lille: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Le Havre AC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs PSG: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Stade Brestois: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Olympique de Marsella: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Olympique Lyon: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lorient: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Horario Stade Rennes y Mónaco, según país