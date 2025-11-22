Liga de Francia: Lorient visita a Nantes por la fecha 13

La previa del choque de Nantes ante Lorient, a disputarse en el estadio el Stade de la Beaujoire el domingo 23 de noviembre desde las 11:15 horas. El árbitro será Ruddy Buquet.

Nantes recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 13 de la Ligue 1, el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 11:15 horas, en el estadio el Stade de la Beaujoire.

Así llegan Nantes y Lorient

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes sacó un empate por 1 en su visita a Le Havre AC. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 11 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Toulouse. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 10 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y el marcador favoreció a Nantes con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (2 PG - 4 PE - 6 PP).

Ruddy Buquet será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 27 12 8 3 1 13 2 Olympique de Marsella 25 12 8 1 3 17 3 Lens 25 12 8 1 3 10 16 Nantes 10 12 2 4 6 -7 17 Lorient 10 12 2 4 6 -12

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Olympique Lyon: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lens: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Angers: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Olympique de Marsella: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Paris FC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 14: vs Nice: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Olympique Lyon: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs RC Strasbourg: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Metz: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Mónaco: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Horario Nantes y Lorient, según país