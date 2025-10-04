Liga de Francia: Olympique Lyon necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Olympique Lyon y Toulouse se miden en el Groupama Stadium el domingo 5 de octubre a las 08:00 horas y Thomas Leonard es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 7 de la Ligue 1, Toulouse y Olympique Lyon se enfrentan el domingo 5 de octubre desde las 08:00 horas, en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Toulouse

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon viene de ganar en su encuentro anterior a Lille con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

En la fecha pasada, Toulouse finalizó con un empate 2-2 ante Nantes. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y le han encajado 11 tantos.

Hasta el momento, Olympique Lyon cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias y sin goles en su portería.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 15 puntos (5 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 3 PP).

El encuentro será supervisado por Thomas Leonard, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 15 6 5 0 1 8 2 Olympique Lyon 15 6 5 0 1 5 3 Olympique de Marsella 12 6 4 0 2 7 4 Mónaco 12 6 4 0 2 4 10 Toulouse 7 6 2 1 3 -2

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Nice: 18 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs RC Strasbourg: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Paris FC: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Stade Brestois: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs PSG: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Metz: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Mónaco: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Stade Rennes: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Le Havre AC: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lorient: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

