Liga de Francia: Olympique Lyon necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Olympique Lyon necesita sumar de a 3 para escalar a la cima
Olympique Lyon necesita sumar de a 3 para escalar a la cima
por Nota IA

·

Olympique Lyon y Toulouse se miden en el Groupama Stadium el domingo 5 de octubre a las 08:00 horas y Thomas Leonard es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 7 de la Ligue 1, Toulouse y Olympique Lyon se enfrentan el domingo 5 de octubre desde las 08:00 horas, en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Toulouse

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon viene de ganar en su encuentro anterior a Lille con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

En la fecha pasada, Toulouse finalizó con un empate 2-2 ante Nantes. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y le han encajado 11 tantos.

Hasta el momento, Olympique Lyon cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias y sin goles en su portería.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 15 puntos (5 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 3 PP).

El encuentro será supervisado por Thomas Leonard, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG1565018
2Olympique Lyon1565015
3Olympique de Marsella1264027
4Mónaco1264024
10Toulouse76213-2

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 8: vs Nice: 18 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs RC Strasbourg: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Paris FC: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Stade Brestois: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs PSG: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 8: vs Metz: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Mónaco: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Stade Rennes: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Le Havre AC: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lorient: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Olympique Lyon y Toulouse, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Tags
Olympique Lyon Toulouse ligue 1

