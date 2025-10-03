Liga de Francia: Olympique de Marsella necesita el triunfo ante Metz para llegar a la cima

Metz y Olympique de Marsella se enfrentan en el estadio Stade Saint-Symphorien, con el arbitraje de Clément Turpin. El duelo se jugará el sábado 4 de octubre desde las 10:00 horas.
El juego entre Metz y Olympique de Marsella se disputará el próximo sábado 4 de octubre por la fecha 7 de la Ligue 1, a partir de las 10:00 horas en el estadio Stade Saint-Symphorien.
Así llegan Metz y Olympique de Marsella
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1
En la fecha anterior, Metz se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Le Havre AC. Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 12 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1
En la jornada anterior, Olympique de Marsella derrotó 2-1 a RC Strasbourg. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 4 en su arco.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 4 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y finalizó en un empate 1-1.
El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (4 PG - 2 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Clément Turpin.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|2
|Olympique Lyon
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|3
|Olympique de Marsella
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|Mónaco
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|18
|Metz
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 8: vs Toulouse: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Lille: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Lens: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Nantes: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Nice: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 8: vs Le Havre AC: 18 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Lens: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Angers: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Auxerre: 1 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Stade Brestois: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
Horario Metz y Olympique de Marsella, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas