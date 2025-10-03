Liga de Francia: Olympique de Marsella necesita el triunfo ante Metz para llegar a la cima

Metz y Olympique de Marsella se enfrentan en el estadio Stade Saint-Symphorien, con el arbitraje de Clément Turpin. El duelo se jugará el sábado 4 de octubre desde las 10:00 horas.

El juego entre Metz y Olympique de Marsella se disputará el próximo sábado 4 de octubre por la fecha 7 de la Ligue 1, a partir de las 10:00 horas en el estadio Stade Saint-Symphorien.

Así llegan Metz y Olympique de Marsella

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Metz se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Le Havre AC. Con 1 empates y 3 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 12 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Olympique de Marsella derrotó 2-1 a RC Strasbourg. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 4 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 4 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (4 PG - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Clément Turpin.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 15 6 5 0 1 8 2 Olympique Lyon 15 6 5 0 1 5 3 Olympique de Marsella 12 6 4 0 2 7 4 Mónaco 12 6 4 0 2 4 18 Metz 2 6 0 2 4 -8

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Toulouse: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lille: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lens: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Nantes: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Nice: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Le Havre AC: 18 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lens: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Angers: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Auxerre: 1 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Stade Brestois: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

