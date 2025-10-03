Liga de Francia: Stade Brestois y Nantes se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de Stade Brestois vs Nantes. El duelo, a disputarse en el estadio Stade Francis-Le Blé el sábado 4 de octubre, comenzará a las 12:00 horas y será dirigido por Gael Angoula.

Stade Brestois recibe el próximo sábado 4 de octubre a Nantes por la fecha 7 de la Ligue 1, a partir de las 12:00 horas en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y Nantes

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois sacó un triunfo frente a Angers, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 3 perdidos, con una cifra de 8 goles en contra y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Nantes logró empatar 2-2 ante Toulouse. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 4 triunfos y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Brestois fue el ganador por 0 a 2.

El local está en el noveno puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Gael Angoula.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 15 6 5 0 1 8 2 Olympique Lyon 15 6 5 0 1 5 3 Olympique de Marsella 12 6 4 0 2 7 9 Stade Brestois 7 6 2 1 3 0 16 Nantes 5 6 1 2 3 -2

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Lorient: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs PSG: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Le Havre AC: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Olympique Lyon: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Olympique de Marsella: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Lille: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Paris FC: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Mónaco: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Metz: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Le Havre AC: 8 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Stade Brestois y Nantes, según país