Liga de Francia: PSG no quiere soltar el liderato ante Lille

PSG se mide ante Lille en el estadio Stade Pierre-Mauroy el domingo 5 de octubre a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Benoît Bastien.

A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 5 de octubre, PSG visita a Lille en el estadio Stade Pierre-Mauroy, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Ligue 1.

Así llegan Lille y PSG

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Olympique Lyon. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 10 a favor.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG llega triunfante luego de ver caer a Auxerre con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 11 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG se impuso por 4 a 1.

El local se ubica en el sexto puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (5 PG - 1 PP).

Benoît Bastien es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 15 6 5 0 1 8 2 Olympique Lyon 15 6 5 0 1 5 3 Olympique de Marsella 12 6 4 0 2 7 4 Mónaco 12 6 4 0 2 4 6 Lille 10 6 3 1 2 4

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Nantes: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Metz: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Nice: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Angers: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs RC Strasbourg: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs RC Strasbourg: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Stade Brestois: 25 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lorient: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Nice: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Olympique Lyon: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Lille y PSG, según país