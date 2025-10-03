Liga de Francia: Auxerre y Lens se miden por la fecha 7

Palpitamos la previa del choque entre Auxerre y Lens. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de François Letexier.

El cotejo entre Auxerre y Lens, por la fecha 7 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 14:05 horas, en el estadio L'Abbé-Deschamps.

Así llegan Auxerre y Lens

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre quiere recuperar tras sufrir una derrota contra PSG por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens viene de empatar 0-0 ante Stade Rennes. En sus últimos 4 encuentros logró 3 victorias y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 4 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue Auxerre quien ganó 0 a 4.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 2 PP).

François Letexier es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 15 6 5 0 1 8 2 Olympique Lyon 15 6 5 0 1 5 3 Olympique de Marsella 12 6 4 0 2 7 7 Lens 10 6 3 1 2 3 14 Auxerre 6 6 2 0 4 -4

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Stade Rennes: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Le Havre AC: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs RC Strasbourg: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Olympique de Marsella: 1 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Angers: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Paris FC: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Olympique de Marsella: 25 de octubre - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Metz: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lorient: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Mónaco: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Horario Auxerre y Lens, según país