Liga de Francia: Olympique Lyon recibe a Olympique de Marsella en el último partido de la jornada

La previa del choque de Olympique Lyon ante Olympique de Marsella, a disputarse en el Groupama Stadium el domingo 31 de agosto desde las 13:45 horas. El árbitro será François Letexier.

Olympique Lyon recibirá a Olympique de Marsella, en el marco de la fecha 3 de la Ligue 1, el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 13:45 horas, en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Olympique de Marsella

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon viene de vencer a Metz con un marcador de 3-0.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella viene de derrotar a Paris FC con un marcador 5 a 2.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y el marcador favoreció a Olympique de Marsella con un marcador de 3-2.

El local se ubica puntero con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG - 1 PP).

François Letexier será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique Lyon 6 2 2 0 0 4 2 Toulouse 6 2 2 0 0 3 3 PSG 6 2 2 0 0 2 4 RC Strasbourg 6 2 2 0 0 2 7 Olympique de Marsella 3 2 1 0 1 2

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique Lyon y Olympique de Marsella, según país