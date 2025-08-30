Liga de Francia: Olympique Lyon recibe a Olympique de Marsella en el último partido de la jornada

La previa del choque de Olympique Lyon ante Olympique de Marsella, a disputarse en el Groupama Stadium el domingo 31 de agosto desde las 13:45 horas. El árbitro será François Letexier.
Olympique Lyon recibirá a Olympique de Marsella, en el marco de la fecha 3 de la Ligue 1, el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 13:45 horas, en el Groupama Stadium.
Así llegan Olympique Lyon y Olympique de Marsella
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1
Olympique Lyon viene de vencer a Metz con un marcador de 3-0.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1
Olympique de Marsella viene de derrotar a Paris FC con un marcador 5 a 2.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y el marcador favoreció a Olympique de Marsella con un marcador de 3-2.
El local se ubica puntero con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG - 1 PP).
François Letexier será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Olympique Lyon
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|Toulouse
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|PSG
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|4
|RC Strasbourg
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|7
|Olympique de Marsella
|3
|2
|1
|0
|1
|2
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 4: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 4: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Olympique de Marsella, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas