Liga de Francia: Stade Rennes se enfrentará a Angers por la fecha 3

Stade Rennes se enfrentará a Angers por la fecha 3
Stade Rennes se enfrentará a Angers por la fecha 3
Nota IA

Nota IA

·

Angers y Stade Rennes se miden en el estadio Raymond-Kopa el domingo 31 de agosto a las 08:00 horas y Marc Bollengier es el elegido para dirigir el partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 3 de la Ligue 1, Stade Rennes y Angers se enfrentan el domingo 31 de agosto desde las 08:00 horas, en el estadio Raymond-Kopa.

Así llegan Angers y Stade Rennes

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers no pudo ante PSG en el Parc des Princes.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes llega a este partido con una derrota por 0 a 4 ante Lorient.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Rennes sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Marc Bollengier, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Olympique Lyon622004
2Toulouse622003
3PSG622002
11Angers321010
13Stade Rennes32101-3

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Horario Angers y Stade Rennes, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

Tags
Angers Stade Rennes ligue 1

