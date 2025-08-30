Liga de Francia: Se enfrentan Mónaco y RC Strasbourg por la fecha 3

En la previa de Mónaco vs RC Strasbourg, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 31 de agosto desde las 10:15 horas en el estadio Stade Louis II. El árbitro designado será Benoît Bastien.

El próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 10:15 horas, RC Strasbourg visita a Mónaco en el estadio Stade Louis II, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Ligue 1.

Así llegan Mónaco y RC Strasbourg

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco fue derrotado en el Stade Pierre-Mauroy frente a Lille por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg viene de vencer a Nantes en casa por 1 a 0.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el octavo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (2 PG).

El encargado de impartir justicia en el partido será Benoît Bastien.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique Lyon 6 2 2 0 0 4 2 Toulouse 6 2 2 0 0 3 3 PSG 6 2 2 0 0 2 4 RC Strasbourg 6 2 2 0 0 2 8 Mónaco 3 2 1 0 1 1

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Horario Mónaco y RC Strasbourg, según país