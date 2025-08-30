Liga de Francia: Paris FC y Metz se encuentran en la fecha 3

Últimas Noticias
Paris FC y Metz se encuentran en la fecha 3
Paris FC y Metz se encuentran en la fecha 3
Todo lo que tienes que saber en la previa de Paris FC vs Metz. El duelo, a disputarse en el estadio Jean Bouin el domingo 31 de agosto, comenzará a las 10:15 horas y será dirigido por Gael Angoula.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paris FC recibe el próximo domingo 31 de agosto a Metz por la fecha 3 de la Ligue 1, a partir de las 10:15 horas en el estadio Jean Bouin.

Así llegan Paris FC y Metz

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC cayó 2 a 5 ante Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz llega a este encuentro con una derrota ante Olympique Lyon por 0 a 3.

El local está en el décimo séptimo puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Gael Angoula.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Olympique Lyon622004
2Toulouse622003
3PSG622002
17Paris FC02002-4
18Metz02002-4

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
Horario Paris FC y Metz, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

