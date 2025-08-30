Liga de Francia: Paris FC y Metz se encuentran en la fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de Paris FC vs Metz. El duelo, a disputarse en el estadio Jean Bouin el domingo 31 de agosto, comenzará a las 10:15 horas y será dirigido por Gael Angoula.

Paris FC recibe el próximo domingo 31 de agosto a Metz por la fecha 3 de la Ligue 1, a partir de las 10:15 horas en el estadio Jean Bouin.

Así llegan Paris FC y Metz

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC cayó 2 a 5 ante Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz llega a este encuentro con una derrota ante Olympique Lyon por 0 a 3.

El local está en el décimo séptimo puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Gael Angoula.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique Lyon 6 2 2 0 0 4 2 Toulouse 6 2 2 0 0 3 3 PSG 6 2 2 0 0 2 17 Paris FC 0 2 0 0 2 -4 18 Metz 0 2 0 0 2 -4

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Horario Paris FC y Metz, según país