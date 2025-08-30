Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Liga de Francia: Le Havre AC se enfrenta ante la visita Nice por la fecha 3

Le Havre AC se enfrenta ante la visita Nice por la fecha 3
Le Havre AC se enfrenta ante la visita Nice por la fecha 3
Nota IA

por Nota IA

·

Le Havre AC y Nice se enfrentan en el estadio Stade Océane, con el arbitraje de Jérôme Brisard. El duelo se jugará el domingo 31 de agosto desde las 10:15 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juego entre Le Havre AC y Nice se disputará el próximo domingo 31 de agosto por la fecha 3 de la Ligue 1, a partir de las 10:15 horas en el estadio Stade Océane.

Así llegan Le Havre AC y Nice

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC busca levantarse de su derrota ante Lens en el Stade Océane.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Nice derrotó 3-1 a Auxerre.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Nice lo ganó por 1 a 3.

El local está en el décimo sexto puesto y aún no tiene puntos (2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jérôme Brisard.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Olympique Lyon622004
2Toulouse622003
3PSG622002
9Nice321011
16Le Havre AC02002-3

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 4: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Horario Le Havre AC y Nice, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Le Havre AC Nice ligue 1

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA