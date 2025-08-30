Liga de Francia: Le Havre AC se enfrenta ante la visita Nice por la fecha 3

Le Havre AC y Nice se enfrentan en el estadio Stade Océane, con el arbitraje de Jérôme Brisard. El duelo se jugará el domingo 31 de agosto desde las 10:15 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juego entre Le Havre AC y Nice se disputará el próximo domingo 31 de agosto por la fecha 3 de la Ligue 1, a partir de las 10:15 horas en el estadio Stade Océane.

Así llegan Le Havre AC y Nice

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC busca levantarse de su derrota ante Lens en el Stade Océane.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Nice derrotó 3-1 a Auxerre.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Nice lo ganó por 1 a 3.

El local está en el décimo sexto puesto y aún no tiene puntos (2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jérôme Brisard.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique Lyon 6 2 2 0 0 4 2 Toulouse 6 2 2 0 0 3 3 PSG 6 2 2 0 0 2 9 Nice 3 2 1 0 1 1 16 Le Havre AC 0 2 0 0 2 -3

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Horario Le Havre AC y Nice, según país