Liga de Francia: Le Havre AC se enfrenta ante la visita Nice por la fecha 3

Le Havre AC y Nice se enfrentan en el estadio Stade Océane, con el arbitraje de Jérôme Brisard. El duelo se jugará el domingo 31 de agosto desde las 10:15 horas.
El juego entre Le Havre AC y Nice se disputará el próximo domingo 31 de agosto por la fecha 3 de la Ligue 1, a partir de las 10:15 horas en el estadio Stade Océane.
Así llegan Le Havre AC y Nice
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
Le Havre AC busca levantarse de su derrota ante Lens en el Stade Océane.
Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1
En la jornada anterior, Nice derrotó 3-1 a Auxerre.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Nice lo ganó por 1 a 3.
El local está en el décimo sexto puesto y aún no tiene puntos (2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Jérôme Brisard.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Olympique Lyon
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|Toulouse
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|PSG
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|9
|Nice
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|16
|Le Havre AC
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 4: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 4: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Horario Le Havre AC y Nice, según país
- Argentina: 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas