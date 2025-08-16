Últimas Noticias
Liga de Francia: Stade Brestois y Lille debutan en el torneo

Stade Brestois y Lille debutan en el torneo
Stade Brestois y Lille debutan en el torneo
La previa del choque de Stade Brestois ante Lille, a disputarse en el estadio Stade Francis-Le Blé el domingo 17 de agosto desde las 08:00 horas. El árbitro será Clément Turpin.

En la primera jornada de la Ligue 1, el duelo entre Stade Brestois y Lille se jugará el próximo domingo 17 de agosto, desde las 08:00 horas, en el estadio Stade Francis-Le Blé.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y el marcador favoreció a Stade Brestois con un marcador de 2-0.

Clément Turpin será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Toulouse: 24 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Lens: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Mónaco: 24 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Lorient: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Brestois y Lille, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

Stade Brestois Lille ligue 1

