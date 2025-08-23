Últimas Noticias
Liga de Francia: Lille y Mónaco cierran la segunda jornada

Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Lille vs Mónaco, que se enfrentarán en el estadio Stade Pierre-Mauroy el próximo domingo 24 de agosto a las 13:45 horas. Willy Delajod será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 24 de agosto a las 13:45 horas.

Así llegan Lille y Mónaco

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille consiguió sólo un punto en su último partido frente a Stade Brestois, tras igualar 3-3.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Le Havre AC.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lille resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el noveno puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (1 PG).

El árbitro designado para el encuentro es Willy Delajod.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Mónaco311002
2PSG311001
3RC Strasbourg311001
4Olympique Lyon311001
9Lille110100

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Lorient: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs RC Strasbourg: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Horario Lille y Mónaco, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

