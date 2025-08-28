Liga MX: Atl. de San Luis se enfrenta ante la visita Toluca FC por la fecha 7

Atl. de San Luis y Toluca FC se enfrentan en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, con el arbitraje de Jorge Camacho Peregrina. El duelo se jugará mañana desde las 20:00 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Atl. de San Luis se enfrenta mañana ante Toluca FC para disputar el partido por la fecha 7, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, desde las 20:00 horas.

Así llegan Atl. de San Luis y Toluca FC

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis busca levantarse de su derrota ante Querétaro en el La Corregidora. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 8 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC cayó 0 a 1 ante Cruz Azul. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 10 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Sin triunfos en el torneo, Atl. de San Luis acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 5 de los últimos 5 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Toluca FC lo ganó por 0 a 1.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jorge Camacho Peregrina.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 15 6 5 0 1 6 2 Club América 14 6 4 2 0 7 3 Cruz Azul 14 6 4 2 0 6 6 Toluca FC 10 6 3 1 2 4 10 Atl. de San Luis 6 6 2 0 4 -1

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Tijuana: 14 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Santos Laguna: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Club América: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pachuca: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Mazatlán: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Puebla: 14 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chivas: 20 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 10: vs CF Monterrey: 24 de septiembre - 23:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mazatlán: 28 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs León: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Atl. de San Luis y Toluca FC, según país