Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Liga MX: Atl. de San Luis se enfrenta ante la visita Toluca FC por la fecha 7

Atl. de San Luis se enfrenta ante la visita Toluca FC por la fecha 7
Atl. de San Luis se enfrenta ante la visita Toluca FC por la fecha 7
Nota IA

por Nota IA

·

Atl. de San Luis y Toluca FC se enfrentan en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, con el arbitraje de Jorge Camacho Peregrina. El duelo se jugará mañana desde las 20:00 horas.

Atl. de San Luis se enfrenta mañana ante Toluca FC para disputar el partido por la fecha 7, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, desde las 20:00 horas.

Así llegan Atl. de San Luis y Toluca FC

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis busca levantarse de su derrota ante Querétaro en el La Corregidora. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 8 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC cayó 0 a 1 ante Cruz Azul. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 10 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Sin triunfos en el torneo, Atl. de San Luis acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 5 de los últimos 5 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Toluca FC lo ganó por 0 a 1.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jorge Camacho Peregrina.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey1565016
2Club América1464207
3Cruz Azul1464206
6Toluca FC1063124
10Atl. de San Luis66204-1

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 8: vs Tijuana: 14 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Santos Laguna: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Club América: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Pachuca: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Mazatlán: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 8: vs Puebla: 14 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Chivas: 20 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs CF Monterrey: 24 de septiembre - 23:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Mazatlán: 28 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs León: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Atl. de San Luis y Toluca FC, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

Tags
Atl. de San Luis Toluca FC Liga MX

