Liga MX: Se enfrentan Santos Laguna y Tigres por la fecha 7

Se enfrentan Santos Laguna y Tigres por la fecha 7
Se enfrentan Santos Laguna y Tigres por la fecha 7
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Santos Laguna vs Tigres, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el estadio Corona. El árbitro designado será Marco Ortiz Nava.

Por la fecha 7 de la Liga MX, Santos Laguna y Tigres se enfrentan mañana desde las 20:00 horas en el estadio Corona.

Así llegan Santos Laguna y Tigres

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna fue derrotado en el Olímpico Benito Juárez frente a FC Juárez por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 10 goles y tiene 6 a favor.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

El anterior partido jugado por Tigres acabó en empate por 2-2 ante Mazatlán. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 15 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

Los 5 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Tigres se quedó con la victoria por 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 6 puntos (2 PG - 4 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Marco Ortiz Nava.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey1565016
2Club América1464207
3Cruz Azul1464206
5Tigres1053117
11Santos Laguna66204-1

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 8: vs Atlas: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Atl. de San Luis: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tijuana: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs CF Monterrey: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Club América: 5 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 8: vs León: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 1: vs Chivas: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Pumas UNAM: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atlas: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Querétaro: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Santos Laguna y Tigres, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

Santos Laguna Tigres Liga MX

