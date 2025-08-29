Liga MX: Cruz Azul enfrenta a Chivas para subirse a la cima

La previa del choque de Chivas ante Cruz Azul, a disputarse en el estadio Akron mañana desde las 20:07 horas. El árbitro será Víctor Cáceres Hernández.

A partir de las 20:07 horas, Chivas y Cruz Azul protagonizarán mañana su choque por la fecha 7 de la Liga MX, en el estadio Akron.

Así llegan Chivas y Cruz Azul

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas sacó un empate por 3 en su visita a Tijuana. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 10 goles en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

Cruz Azul viene de derrotar a Toluca FC con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 13 goles y le han convertido 7 en su arco.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Cruz Azul con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (4 PG - 2 PE).

Chivas enfrentará en la siguiente jornada a Club América, en lo que será una nueva edición del Clásico de Clásicos. El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de los Deportes y se jugará el 14 de septiembre a partir de las 00:15 (hora Argentina).

Víctor Cáceres Hernández será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 15 6 5 0 1 6 2 Club América 14 6 4 2 0 7 3 Cruz Azul 14 6 4 2 0 6 4 Pachuca 13 6 4 1 1 6 16 Chivas 4 5 1 1 3 -2

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Club América: 14 de septiembre - 00:15 (hora Argentina)

Fecha 1: vs Tigres: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Toluca FC: 20 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Necaxa: 23 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Puebla: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Pachuca: 13 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs FC Juárez: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Querétaro: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tijuana: 29 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigres: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

