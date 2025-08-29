Liga MX: Cruz Azul enfrenta a Chivas para subirse a la cima

La previa del choque de Chivas ante Cruz Azul, a disputarse en el estadio Akron mañana desde las 20:07 horas. El árbitro será Víctor Cáceres Hernández.
A partir de las 20:07 horas, Chivas y Cruz Azul protagonizarán mañana su choque por la fecha 7 de la Liga MX, en el estadio Akron.
Así llegan Chivas y Cruz Azul
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX
Chivas sacó un empate por 3 en su visita a Tijuana. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 10 goles en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.
Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX
Cruz Azul viene de derrotar a Toluca FC con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 13 goles y le han convertido 7 en su arco.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Cruz Azul con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el décimo sexto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (4 PG - 2 PE).
Chivas enfrentará en la siguiente jornada a Club América, en lo que será una nueva edición del Clásico de Clásicos. El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de los Deportes y se jugará el 14 de septiembre a partir de las 00:15 (hora Argentina).
Víctor Cáceres Hernández será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 8: vs Club América: 14 de septiembre - 00:15 (hora Argentina)
- Fecha 1: vs Tigres: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Toluca FC: 20 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Necaxa: 23 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Puebla: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 8: vs Pachuca: 13 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs FC Juárez: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Querétaro: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Tijuana: 29 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Tigres: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Chivas y Cruz Azul, según país
- Argentina: 22:07 horas
- Colombia y Perú: 20:07 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:07 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 21:07 horas