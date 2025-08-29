Liga MX: Por la fecha 7 se enfrentarán León y Querétaro

Todos los detalles de la previa del partido entre León y Querétaro, que se jugará mañana desde las 18:00 horas en el estadio Nou Camp. Dirige Yonatan Peinado Aguirre.

León aguarda mañana la visita de Querétaro, para jugar el partido por la fecha 7 de la Liga MX, a partir de las 18:00 horas.

Así llegan León y Querétaro

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León igualó 1-1 frente a Pachuca. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 8 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro viene de un triunfo 3 a 2 frente a Atl. de San Luis. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 11 en su arco.

Querétaro no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 4 PP).

Yonatan Peinado Aguirre fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 15 6 5 0 1 6 2 Club América 14 6 4 2 0 7 3 Cruz Azul 14 6 4 2 0 6 9 León 7 6 2 1 3 -4 17 Querétaro 4 6 1 1 4 -5

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs Tigres: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tijuana: 20 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Mazatlán: 24 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs FC Juárez: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Toluca FC: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 8: vs CF Monterrey: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pachuca: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cruz Azul: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tigres: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Puebla: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Horario León y Querétaro, según país