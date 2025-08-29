Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Liga MX: Por la fecha 7 se enfrentarán León y Querétaro

Por la fecha 7 se enfrentarán León y Querétaro
Por la fecha 7 se enfrentarán León y Querétaro
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre León y Querétaro, que se jugará mañana desde las 18:00 horas en el estadio Nou Camp. Dirige Yonatan Peinado Aguirre.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

León aguarda mañana la visita de Querétaro, para jugar el partido por la fecha 7 de la Liga MX, a partir de las 18:00 horas.

Así llegan León y Querétaro

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León igualó 1-1 frente a Pachuca. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 8 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro viene de un triunfo 3 a 2 frente a Atl. de San Luis. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 empate y 3 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 11 en su arco.

Querétaro no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 4 PP).

Yonatan Peinado Aguirre fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey1565016
2Club América1464207
3Cruz Azul1464206
9León76213-4
17Querétaro46114-5

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 8: vs Tigres: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tijuana: 20 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Mazatlán: 24 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs FC Juárez: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Toluca FC: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 8: vs CF Monterrey: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Pachuca: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Cruz Azul: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tigres: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Puebla: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Horario León y Querétaro, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
León Querétaro Liga MX

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA