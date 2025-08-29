Liga MX: Pachuca quiere el liderato del torneo frente a Club América

Palpitamos la previa del choque entre Club América y Pachuca. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Ismael López Peñuelas.
Club América ejercerá mañana la localía ante Pachuca, desde las 22:05 horas y en el marco de la fecha 7 de la Liga MX.
Así llegan Club América y Pachuca
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX
Club América logró un triunfo por 4-2 ante Atlas. Previo a este encuentro, igualó 1 y ganó 3, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 12 a favor.
Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX
Pachuca viene de empatar 1-1 ante León. En sus últimos 4 encuentros logró 3 victorias y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 5 tantos.
Club América lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de mayo, en Cuartos de Final del torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue Club América quien ganó 2 a 0.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 14 puntos (4 PG - 2 PE), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (4 PG - 1 PE - 1 PP).
En la siguiente jornada llegará el Clásico de Clásicos, el partido que esperan los fanáticos de Club América y Chivas. Los eternos rivales se verán las caras el 14 de septiembre, a partir de las 00:15 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de los Deportes.
Ismael López Peñuelas es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|CF Monterrey
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Club América
|14
|6
|4
|2
|0
|7
|3
|Cruz Azul
|14
|6
|4
|2
|0
|6
|4
|Pachuca
|13
|6
|4
|1
|1
|6
|5
|Tigres
|10
|5
|3
|1
|1
|7
Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 8: vs Chivas: 14 de septiembre - 00:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs CF Monterrey: 21 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Atl. de San Luis: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Pumas UNAM: 28 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Santos Laguna: 5 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 8: vs Cruz Azul: 13 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Querétaro: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Puebla: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Necaxa: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Club América y Pachuca, según país
- Argentina: 00:05 horas
- Colombia y Perú: 22:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 23:05 horas