Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Liga MX: CF Monterrey juega ante Club América para mantenerse en la punta

CF Monterrey juega ante Club América para mantenerse en la punta
CF Monterrey juega ante Club América para mantenerse en la punta
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de CF Monterrey vs Club América, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 22:05 horas en el estadio BBVA Bancomer. El árbitro designado será Víctor Cáceres Hernández.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 9 de la Liga MX, CF Monterrey y Club América se enfrentan mañana desde las 22:05 horas en el estadio BBVA Bancomer.

Así llegan CF Monterrey y Club América

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey ganó su último duelo ante Querétaro por 1 a 0. El equipo local llega en gran forma por llevar 4 partidos previos sin caer, en los que sumó 14 goles a favor y ha sufrido 5 en contra.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Chivas. Previo a esta derrota, tiene un invicto de 4 juegos sin caer en la presente temporada, con un balance de 11 goles a favor y 5 encajados en esos partidos.

Hasta el momento, CF Monterrey cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y CF Monterrey se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está puntero con 21 puntos (7 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Víctor Cáceres Hernández.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey2187019
2Cruz Azul2086208
3Club América1785218
4Toluca FC1685128
5Tigres1584318

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 10: vs Toluca FC: 24 de septiembre - 23:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Santos Laguna: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tijuana: 6 de octubre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Pumas UNAM: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs FC Juárez: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 10: vs Atl. de San Luis: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Pumas UNAM: 28 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Santos Laguna: 5 de octubre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Cruz Azul: 19 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Puebla: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario CF Monterrey y Club América, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:05 horas
  • Colombia y Perú: 22:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
  • Venezuela: 23:05 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
CF Monterrey Club América Liga MX

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA