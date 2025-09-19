Liga MX: Tigres visita a Pumas UNAM por la fecha 9

La previa del choque de Pumas UNAM ante Tigres, a disputarse en el estadio Olímpico Universitario mañana desde las 20:00 horas. El árbitro será Óscar Mejía García.
A partir de las 20:00 horas, Pumas UNAM y Tigres protagonizarán mañana su choque por la fecha 9 de la Liga MX, en el estadio Olímpico Universitario.
Así llegan Pumas UNAM y Tigres
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX
Pumas UNAM viene de vencer a Mazatlán con un marcador de 4-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 7.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX
Tigres obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a León. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Tigres con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el octavo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 1 PP).
Óscar Mejía García será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|CF Monterrey
|21
|8
|7
|0
|1
|9
|2
|Cruz Azul
|20
|8
|6
|2
|0
|8
|3
|Club América
|17
|8
|5
|2
|1
|8
|5
|Tigres
|15
|8
|4
|3
|1
|8
|8
|Pumas UNAM
|12
|8
|3
|3
|2
|2
Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 10: vs FC Juárez: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Club América: 28 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Chivas: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs CF Monterrey: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Atl. de San Luis: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 10: vs Atlas: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Querétaro: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Cruz Azul: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Necaxa: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Pachuca: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Pumas UNAM y Tigres, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas