Liga MX: Tigres visita a Pumas UNAM por la fecha 9

La previa del choque de Pumas UNAM ante Tigres, a disputarse en el estadio Olímpico Universitario mañana desde las 20:00 horas. El árbitro será Óscar Mejía García.

A partir de las 20:00 horas, Pumas UNAM y Tigres protagonizarán mañana su choque por la fecha 9 de la Liga MX, en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Pumas UNAM y Tigres

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

Pumas UNAM viene de vencer a Mazatlán con un marcador de 4-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a León. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Tigres con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el octavo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 1 PP).

Óscar Mejía García será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 21 8 7 0 1 9 2 Cruz Azul 20 8 6 2 0 8 3 Club América 17 8 5 2 1 8 5 Tigres 15 8 4 3 1 8 8 Pumas UNAM 12 8 3 3 2 2

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 10: vs FC Juárez: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Club América: 28 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Chivas: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs CF Monterrey: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atl. de San Luis: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 10: vs Atlas: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Querétaro: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cruz Azul: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Necaxa: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Pachuca: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Pumas UNAM y Tigres, según país