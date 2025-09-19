Últimas Noticias
Liga MX: Por la fecha 9 se enfrentarán Chivas y Toluca FC

Por la fecha 9 se enfrentarán Chivas y Toluca FC
Por la fecha 9 se enfrentarán Chivas y Toluca FC
Todos los detalles de la previa del partido entre Chivas y Toluca FC, que se jugará mañana desde las 20:07 horas en el estadio Akron. Dirige Marco Ortiz Nava.

Chivas aguarda mañana la visita de Toluca FC, para jugar el partido por la fecha 9 de la Liga MX, a partir de las 20:07 horas.

Así llegan Chivas y Toluca FC

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas venció por 2-1 a Club América. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC viene de un triunfo 3 a 1 frente a Puebla. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Toluca FC se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (5 PG - 1 PE - 2 PP).

Marco Ortiz Nava fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey2187019
2Cruz Azul2086208
3Club América1785218
4Toluca FC1685128
11Chivas88224-2

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 10: vs Necaxa: 23 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Puebla: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Pumas UNAM: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Mazatlán: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Querétaro: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 10: vs CF Monterrey: 24 de septiembre - 23:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Mazatlán: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs León: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Querétaro: 19 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Tijuana: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Chivas y Toluca FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:07 horas
  • Colombia y Perú: 20:07 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:07 horas
  • Venezuela: 21:07 horas

Tags
Chivas Toluca FC Liga MX

