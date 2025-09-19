Liga MX: Pachuca recibirá a Querétaro por la fecha 9

Te contamos la previa del duelo Pachuca vs Querétaro, que se enfrentarán en el estadio Hidalgo mañana a las 18:00 horas. Fernando Hernández Gómez será el árbitro del partido.

Pachuca y Querétaro se medirán mañana a las 18:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 9 de la Liga MX y se disputará en el estadio Hidalgo.

Así llegan Pachuca y Querétaro

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

Pachuca no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Cruz Azul. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro viene de caer en su estadio ante CF Monterrey por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 10 tantos.

A Querétaro le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 4 visitas no ha podido sumar un solo punto.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Pachuca resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 6 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Fernando Hernández Gómez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 21 8 7 0 1 9 2 Cruz Azul 20 8 6 2 0 8 3 Club América 17 8 5 2 1 8 7 Pachuca 13 8 4 1 3 3 17 Querétaro 4 8 1 1 6 -9

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 10: vs Puebla: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Necaxa: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs FC Juárez: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Tigres: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 10: vs Cruz Azul: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tigres: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Puebla: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Toluca FC: 19 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Chivas: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

