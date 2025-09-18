Liga MX: Tijuana se enfrenta ante la visita León por la fecha 9

Tijuana y León se enfrentan en el estadio Caliente, con el arbitraje de Vicente Reynoso Arce. El duelo se jugará mañana desde las 22:05 horas.

Tijuana se enfrenta mañana ante León para disputar el partido por la fecha 9, en el estadio Caliente, desde las 22:05 horas.

Así llegan Tijuana y León

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

En la fecha anterior, Tijuana se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Atl. de San Luis. Con 2 triunfos y 2 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 11 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

El anterior partido disputado entre León finalizó en empate por 0-0 ante Tigres. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 6 goles y le han marcado 4.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y León lo ganó por 2 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 13 puntos (3 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Vicente Reynoso Arce.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 21 8 7 0 1 9 2 Cruz Azul 20 8 6 2 0 8 3 Club América 17 8 5 2 1 8 6 Tijuana 13 8 3 4 1 4 10 León 11 8 3 2 3 -1

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 10: vs Santos Laguna: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cruz Azul: 29 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs CF Monterrey: 6 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Puebla: 17 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Toluca FC: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de León en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 10: vs Mazatlán: 24 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs FC Juárez: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Toluca FC: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Santos Laguna: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atlas: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Tijuana y León, según país