Liga MX: Chivas recibe a Tigres en el último partido de la jornada

Chivas recibe a Tigres en el último partido de la jornada
Chivas recibe a Tigres en el último partido de la jornada
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Chivas ante Tigres, a disputarse en el estadio Akron mañana desde las 20:05 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 20:05 horas, Chivas y Tigres protagonizarán mañana su choque por la fecha 1 de la Liga MX, en el estadio Akron.

Las Chivas y los Felinos se medirán mañana en la nueva temporada de la Liga MX. El partido se disputará a las 20:05 horas en el estadio Akron.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (4 PG - 2 PE - 1 PP).

¿En qué jornada juega el clásico Chivas?

El sorteo del fixture determinó que Chivas y Club América volverán a verse las caras por el Clásico de Clásicos en la fecha 8. El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de los Deportes y se jugará el 14 de septiembre a partir de las 00:15 (hora Argentina).

¿En qué jornada juega el clásico Tigres?

Mientras que el encuentro que enfrentará a Tigres y CF Monterrey en el clásico regio será en la jornada 16. Se disputará el 1 de noviembre, a las 22:00 (hora Argentina) y tendrá al estadio BBVA Bancomer como escenario.


Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs Toluca FC: 20 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Necaxa: 23 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Puebla: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Pumas UNAM: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Mazatlán: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs Pumas UNAM: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atlas: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Querétaro: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Cruz Azul: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Necaxa: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Chivas y Tigres, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:05 horas
  • Colombia y Perú: 20:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:05 horas
  • Venezuela: 21:05 horas

Tags
Chivas Tigres Liga MX

