Liga MX: Chivas recibe a Tigres en el último partido de la jornada

Las Chivas y los Felinos se medirán mañana en la nueva temporada de la Liga MX. El partido se disputará a las 20:05 horas en el estadio Akron.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (4 PG - 2 PE - 1 PP).

¿En qué jornada juega el clásico Chivas?

El sorteo del fixture determinó que Chivas y Club América volverán a verse las caras por el Clásico de Clásicos en la fecha 8. El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de los Deportes y se jugará el 14 de septiembre a partir de las 00:15 (hora Argentina).

¿En qué jornada juega el clásico Tigres?

Mientras que el encuentro que enfrentará a Tigres y CF Monterrey en el clásico regio será en la jornada 16. Se disputará el 1 de noviembre, a las 22:00 (hora Argentina) y tendrá al estadio BBVA Bancomer como escenario.

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs Toluca FC: 20 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Necaxa: 23 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Puebla: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pumas UNAM: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Mazatlán: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs Pumas UNAM: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlas: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Querétaro: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cruz Azul: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Necaxa: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Chivas y Tigres, según país