Liga MX: CF Monterrey quiere mantenerse en la punta del campeonato

Palpitamos la previa del choque entre Querétaro y CF Monterrey. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Katia García Mendoza.
El cotejo entre Querétaro y CF Monterrey, por la fecha 8 de la Liga MX, se jugará el próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio la Corregidora.
Así llegan Querétaro y CF Monterrey
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX
Querétaro quiere recuperar tras sufrir una derrota contra León por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 11 en su arco.
Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX
CF Monterrey llega con ventaja tras derrotar a Puebla con un marcador 4 a 2. En los últimos 4 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 16 goles marcados y solo ha recibido 6 en contra.
Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue CF Monterrey quien ganó 2 a 4.
El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (6 PG - 1 PP).
Katia García Mendoza es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|CF Monterrey
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|2
|Club América
|17
|7
|5
|2
|0
|9
|3
|Cruz Azul
|17
|7
|5
|2
|0
|7
|4
|Tigres
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|17
|Querétaro
|4
|7
|1
|1
|5
|-8
Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 9: vs Pachuca: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Cruz Azul: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Tigres: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Puebla: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Toluca FC: 19 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 9: vs Club América: 21 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Toluca FC: 24 de septiembre - 23:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Santos Laguna: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Tijuana: 6 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Pumas UNAM: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Querétaro y CF Monterrey, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas