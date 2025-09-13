Liga MX: CF Monterrey quiere mantenerse en la punta del campeonato

Palpitamos la previa del choque entre Querétaro y CF Monterrey. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Katia García Mendoza.

El cotejo entre Querétaro y CF Monterrey, por la fecha 8 de la Liga MX, se jugará el próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio la Corregidora.

Así llegan Querétaro y CF Monterrey

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro quiere recuperar tras sufrir una derrota contra León por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey llega con ventaja tras derrotar a Puebla con un marcador 4 a 2. En los últimos 4 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 16 goles marcados y solo ha recibido 6 en contra.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue CF Monterrey quien ganó 2 a 4.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (6 PG - 1 PP).

Katia García Mendoza es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 18 7 6 0 1 8 2 Club América 17 7 5 2 0 9 3 Cruz Azul 17 7 5 2 0 7 4 Tigres 13 6 4 1 1 8 17 Querétaro 4 7 1 1 5 -8

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs Pachuca: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cruz Azul: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tigres: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Puebla: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Toluca FC: 19 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs Club América: 21 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Toluca FC: 24 de septiembre - 23:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Santos Laguna: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tijuana: 6 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pumas UNAM: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Querétaro y CF Monterrey, según país