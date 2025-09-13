Últimas Noticias
Liga MX: CF Monterrey quiere mantenerse en la punta del campeonato

CF Monterrey quiere mantenerse en la punta del campeonato
CF Monterrey quiere mantenerse en la punta del campeonato
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Querétaro y CF Monterrey. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Katia García Mendoza.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cotejo entre Querétaro y CF Monterrey, por la fecha 8 de la Liga MX, se jugará el próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio la Corregidora.

Así llegan Querétaro y CF Monterrey

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro quiere recuperar tras sufrir una derrota contra León por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey llega con ventaja tras derrotar a Puebla con un marcador 4 a 2. En los últimos 4 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 16 goles marcados y solo ha recibido 6 en contra.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue CF Monterrey quien ganó 2 a 4.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (6 PG - 1 PP).

Katia García Mendoza es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey1876018
2Club América1775209
3Cruz Azul1775207
4Tigres1364118
17Querétaro47115-8

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs Pachuca: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Cruz Azul: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tigres: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Puebla: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Toluca FC: 19 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs Club América: 21 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Toluca FC: 24 de septiembre - 23:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Santos Laguna: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tijuana: 6 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Pumas UNAM: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Querétaro y CF Monterrey, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

Tags
Querétaro CF Monterrey Liga MX

