Liga MX: Club América recibe a Chivas para disputar el Clásico de Clásicos

Chivas se mide ante Club América en el estadio Azulgrana mañana a las 22:15 horas. El partido será supervisado por Óscar Mejía García.

Mañana desde las 22:15 horas, Club América recibirá a Chivas en el estadio Azulgrana, por la fecha 8 de la Liga MX.

Así llegan Club América y Chivas

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América ganó el encuentro previo ante Pachuca por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 11 goles a favor.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas cayó derrotado 1 a 2 ante Cruz Azul. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 9 goles y recibió 11.

Club América es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Ciudad de los Deportes.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó en empate a 0.

El local se ubica en el segundo puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 4 PP).

Óscar Mejía García es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 18 7 6 0 1 8 2 Club América 17 7 5 2 0 9 3 Cruz Azul 17 7 5 2 0 7 4 Tigres 13 6 4 1 1 8 16 Chivas 4 6 1 1 4 -3

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs CF Monterrey: 21 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atl. de San Luis: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pumas UNAM: 28 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Santos Laguna: 5 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Cruz Azul: 19 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 1: vs Tigres: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Toluca FC: 20 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Necaxa: 23 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Puebla: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pumas UNAM: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Club América y Chivas, según país