Liga MX: Puebla quiere salir del último lugar ante Toluca FC

En la previa de Toluca FC vs Puebla, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 22:00 horas en el estadio Nemesio Díez. El árbitro designado será Karen Hernández Andrade.

Por la fecha 8 de la Liga MX, Toluca FC y Puebla se enfrentan mañana desde las 22:00 horas en el estadio Nemesio Díez.

Así llegan Toluca FC y Puebla

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

Toluca FC ganó su último duelo ante Atl. de San Luis por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla llega a este encuentro tras perder 2 a 4 ante CF Monterrey. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 13 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Toluca FC se quedó con la victoria por 0 a 3.

El anfitrión está en el quinto puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Karen Hernández Andrade.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 18 7 6 0 1 8 2 Club América 17 7 5 2 0 9 3 Cruz Azul 17 7 5 2 0 7 5 Toluca FC 13 7 4 1 2 6 18 Puebla 4 7 1 1 5 -12

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs Chivas: 20 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 10: vs CF Monterrey: 24 de septiembre - 23:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mazatlán: 28 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs León: 4 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Querétaro: 19 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs Necaxa: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pachuca: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Chivas: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Querétaro: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tijuana: 17 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Toluca FC y Puebla, según país