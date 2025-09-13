Últimas Noticias
Liga MX: Atl. de San Luis y Tijuana se encuentran en la fecha 8

Todo lo que tienes que saber en la previa de Atl. de San Luis vs Tijuana. El duelo, a disputarse en el estadio Alfonso Lastras Ramírez el domingo 14 de septiembre, comenzará a las 20:00 horas y será dirigido por Mario Terrazas Chávez.

Atl. de San Luis recibe el próximo domingo 14 de septiembre a Tijuana por la fecha 8 de la Liga MX, a partir de las 20:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Así llegan Atl. de San Luis y Tijuana

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis cayó 1 a 3 ante Toluca FC en el Alfonso Lastras Ramírez. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 9 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Necaxa. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 3. En esos cotejos, contó un total de 11 goles y le han anotado 6 en su arco.

Atl. de San Luis registra una mala racha como local: hace 3 partidos que no gana en su estadio en este torneo.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 10 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Tijuana fue el ganador por 2 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto con 6 puntos (2 PG - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Mario Terrazas Chávez.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey1876018
2Club América1775209
3Cruz Azul1775207
7Tijuana1273314
13Atl. de San Luis67205-3

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs Santos Laguna: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Club América: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Pachuca: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Mazatlán: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atlas: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 9: vs León: 20 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Santos Laguna: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Cruz Azul: 29 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs CF Monterrey: 6 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Puebla: 17 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Atl. de San Luis y Tijuana, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

