Liga MX: Chivas visita a Tijuana por la fecha 6

La previa del choque de Tijuana ante Chivas, a disputarse en el estadio Caliente mañana desde las 22:00 horas. El árbitro será Katia García Mendoza.

A partir de las 22:00 horas, Tijuana y Chivas protagonizarán mañana su choque por la fecha 6 de la Liga MX, en el estadio Caliente.

Así llegan Tijuana y Chivas

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana viene de vencer a Pachuca con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas viene de perder contra FC Juárez por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 1. Marcó 5 goles y recibieron 7.

Chivas atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y el marcador favoreció a Chivas con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (1 PG - 3 PP).

Katia García Mendoza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1254016
2CF Monterrey1254013
3Cruz Azul1153205
7Tijuana852211
16Chivas34103-2

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs Necaxa: 1 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Atl. de San Luis: 14 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs León: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Santos Laguna: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Cruz Azul: 29 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs Cruz Azul: 30 de agosto - 22:07 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Club América: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 1: vs Tigres: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Toluca FC: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Necaxa: 23 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Tijuana y Chivas, según país
  • Argentina: 00:00 horas
  • Colombia y Perú: 22:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas

Tijuana Chivas Liga MX

