Liga MX: FC Juárez se enfrenta ante la visita Santos Laguna por la fecha 6

FC Juárez se enfrenta ante la visita Santos Laguna por la fecha 6
FC Juárez se enfrenta ante la visita Santos Laguna por la fecha 6
Nota IA

por Nota IA

·

FC Juárez y Santos Laguna se enfrentan en el estadio Olímpico Benito Juárez, con el arbitraje de Jorge Camacho Peregrina. El duelo se jugará mañana desde las 20:00 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

FC Juárez se enfrenta mañana ante Santos Laguna para disputar el partido por la fecha 6, en el estadio Olímpico Benito Juárez, desde las 20:00 horas.

Así llegan FC Juárez y Santos Laguna

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez ganó por 2-1 el juego pasado ante Chivas. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna cayó 2 a 3 ante Cruz Azul. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 8 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Santos Laguna muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y FC Juárez lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (2 PG - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jorge Camacho Peregrina.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1254016
2CF Monterrey1254013
3Cruz Azul1153205
8Santos Laguna652030
14FC Juárez55122-2

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs Mazatlán: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Necaxa: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Cruz Azul: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Pumas UNAM: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs León: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs Tigres: 30 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Atlas: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Atl. de San Luis: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tijuana: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs CF Monterrey: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario FC Juárez y Santos Laguna, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

