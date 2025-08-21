Liga MX: Querétaro quiere dejar el último lugar de la tabla ante Atl. de San Luis

Te contamos la previa del duelo Querétaro vs Atl. de San Luis, que se enfrentarán en el estadio la Corregidora mañana a las 20:00 horas. Óscar Mejía García será el árbitro del partido.

Querétaro y Atl. de San Luis se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga MX y se disputará en el estadio la Corregidora.

Así llegan Querétaro y Atl. de San Luis

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro consiguió sólo un punto en su último partido frente a Atlas, tras igualar 3-3.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Puebla. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 7.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 7 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Querétaro resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto con 1 punto (1 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (2 PG - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Óscar Mejía García.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 12 5 4 0 1 6 2 CF Monterrey 12 5 4 0 1 3 3 Cruz Azul 11 5 3 2 0 5 9 Atl. de San Luis 6 5 2 0 3 0 18 Querétaro 1 5 0 1 4 -6

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 7: vs León: 30 de agosto - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs CF Monterrey: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pachuca: 20 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cruz Azul: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tigres: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 7: vs Toluca FC: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tijuana: 14 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Santos Laguna: 21 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Club América: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pachuca: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

