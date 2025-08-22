Liga MX: Toluca FC busca derrotar a Cruz Azul para posicionarse en la cima del torneo

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cruz Azul vs Toluca FC. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Universitario mañana, comenzará a las 22:05 horas y será dirigido por César Ramos Palazuelos.

Cruz Azul y Toluca FC se enfrentan mañana, a partir de las 22:05 horas, en el estadio Olímpico Universitario. El partido corresponde a la fecha 6 de la Liga MX.

Así llegan Cruz Azul y Toluca FC

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

Cruz Azul sacó un triunfo frente a Santos Laguna, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 7 goles en contra y registró 12 a favor.

Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX

En la fecha anterior, Toluca FC logró empatar 1-1 ante Pumas UNAM. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 13 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.

Toluca FC se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminaron igualando en 2.

El local está en el tercer puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será César Ramos Palazuelos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 12 5 4 0 1 6 2 CF Monterrey 12 5 4 0 1 3 3 Cruz Azul 11 5 3 2 0 5 4 Club América 11 5 3 2 0 5 5 Toluca FC 10 5 3 1 1 5

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 7: vs Chivas: 30 de agosto - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pachuca: 13 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs FC Juárez: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Querétaro: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tijuana: 29 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 7: vs Atl. de San Luis: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Puebla: 14 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chivas: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs CF Monterrey: 24 de septiembre - 23:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mazatlán: 28 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

