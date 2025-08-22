Liga MX: Toluca FC busca derrotar a Cruz Azul para posicionarse en la cima del torneo

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cruz Azul vs Toluca FC. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Universitario mañana, comenzará a las 22:05 horas y será dirigido por César Ramos Palazuelos.
Cruz Azul y Toluca FC se enfrentan mañana, a partir de las 22:05 horas, en el estadio Olímpico Universitario. El partido corresponde a la fecha 6 de la Liga MX.
Así llegan Cruz Azul y Toluca FC
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX
Cruz Azul sacó un triunfo frente a Santos Laguna, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 7 goles en contra y registró 12 a favor.
Últimos resultados de Toluca FC en partidos de la Liga MX
En la fecha anterior, Toluca FC logró empatar 1-1 ante Pumas UNAM. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 13 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.
Toluca FC se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminaron igualando en 2.
El local está en el tercer puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 1 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será César Ramos Palazuelos.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Pachuca
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|2
|CF Monterrey
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|3
|Cruz Azul
|11
|5
|3
|2
|0
|5
|4
|Club América
|11
|5
|3
|2
|0
|5
|5
|Toluca FC
|10
|5
|3
|1
|1
|5
Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 7: vs Chivas: 30 de agosto - 22:07 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Pachuca: 13 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs FC Juárez: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Querétaro: 24 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Tijuana: 29 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Toluca FC en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 7: vs Atl. de San Luis: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Puebla: 14 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Chivas: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs CF Monterrey: 24 de septiembre - 23:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Mazatlán: 28 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Cruz Azul y Toluca FC, según país
- Argentina: 00:05 horas
- Colombia y Perú: 22:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:05 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 23:05 horas