Liga MX: Tigres necesita los tres puntos para ser puntero

Todos los detalles de la previa del partido entre Mazatlán y Tigres, que se jugará mañana desde las 20:00 horas en el estadio el Kraken. Dirige Joaquín Vizcarra Armenta.

Mazatlán aguarda mañana la visita de Tigres, para jugar el partido por la fecha 6 de la Liga MX, a partir de las 20:00 horas.

Así llegan Mazatlán y Tigres

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán viene de caer por 2 a 3 frente a CF Monterrey. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres perdió ante Club América por 1 a 3.

Fuera de casa, Tigres hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 1 oportunidades.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Tigres se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (3 PG - 1 PP).

Joaquín Vizcarra Armenta fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Pachuca 12 5 4 0 1 6 2 CF Monterrey 12 5 4 0 1 3 3 Cruz Azul 11 5 3 2 0 5 6 Tigres 9 4 3 0 1 7 12 Mazatlán 5 5 1 2 2 -1

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 7: vs FC Juárez: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pumas UNAM: 13 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atlas: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs León: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Toluca FC: 28 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 7: vs Santos Laguna: 30 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs León: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 1: vs Chivas: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pumas UNAM: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlas: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Mazatlán y Tigres, según país