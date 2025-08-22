Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Liga MX: Tigres necesita los tres puntos para ser puntero

Tigres necesita los tres puntos para ser puntero
Tigres necesita los tres puntos para ser puntero
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Mazatlán y Tigres, que se jugará mañana desde las 20:00 horas en el estadio el Kraken. Dirige Joaquín Vizcarra Armenta.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mazatlán aguarda mañana la visita de Tigres, para jugar el partido por la fecha 6 de la Liga MX, a partir de las 20:00 horas.

Así llegan Mazatlán y Tigres

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán viene de caer por 2 a 3 frente a CF Monterrey. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres perdió ante Club América por 1 a 3.

Fuera de casa, Tigres hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 1 oportunidades.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 17 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Tigres se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (3 PG - 1 PP).

Joaquín Vizcarra Armenta fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1254016
2CF Monterrey1254013
3Cruz Azul1153205
6Tigres943017
12Mazatlán55122-1

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs FC Juárez: 29 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Pumas UNAM: 13 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Atlas: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs León: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Toluca FC: 28 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs Santos Laguna: 30 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs León: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 1: vs Chivas: 17 de septiembre - 22:05 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Pumas UNAM: 20 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atlas: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Mazatlán y Tigres, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Mazatlán Tigres Liga MX

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA