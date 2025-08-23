Últimas Noticias
Liga MX: Club América busca derrotar a Atlas para subirse al liderato

Club América busca derrotar a Atlas para subirse al liderato
Club América busca derrotar a Atlas para subirse al liderato
Nota IA

por Nota IA

·

Club América se mide ante Atlas en el estadio Jalisco mañana a las 20:05 horas. El partido será supervisado por Marco Ortiz Nava.

Mañana desde las 20:05 horas, Atlas recibirá a Club América en el estadio Jalisco, por la fecha 6 de la Liga MX.

Así llegan Atlas y Club América

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

Atlas llega con resultado de empate, 3-3, ante Querétaro. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 14 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América llega triunfante luego de ver caer a Tigres con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Club América se impuso por 1 a 3.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (3 PG - 2 PE).

Marco Ortiz Nava es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Pachuca1254016
2CF Monterrey1254013
3Cruz Azul1153205
4Club América1153205
15Atlas55122-4

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs Pumas UNAM: 31 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Santos Laguna: 13 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Mazatlán: 20 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tigres: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Necaxa: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 7: vs Pachuca: 31 de agosto - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Chivas: 12 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs CF Monterrey: 21 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atl. de San Luis: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Pumas UNAM: 28 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Atlas y Club América, según país
  • Argentina: 22:05 horas
  • Colombia y Perú: 20:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:05 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:05 horas

