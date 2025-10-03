Liga MX: Club América necesita el triunfo ante Santos Laguna para llegar a la cima

Club América y Santos Laguna se enfrentan en el estadio Azulgrana, con el arbitraje de Maximiliano Quintero Hernández. El duelo se jugará mañana desde las 22:05 horas.

Club América se enfrenta mañana ante Santos Laguna para disputar el partido por la fecha 12, en el estadio Azulgrana, desde las 22:05 horas.

Así llegan Club América y Santos Laguna

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América ganó por 4-1 el juego pasado ante Pumas UNAM. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna cayó 0 a 1 ante CF Monterrey. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Club América lo ganó por 1 a 4.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 24 puntos (7 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 7 PP).

En la próxima fecha, Club América se enfrentará a su eterno rival, Cruz Azul, durante una nueva edición del Clásico Joven. El esperado duelo se jugará el 19 de octubre, desde las 00:05 (hora Argentina), en el estadio Olímpico Universitario.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Maximiliano Quintero Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 25 11 8 1 2 17 2 CF Monterrey 25 11 8 1 2 6 3 Club América 24 11 7 3 1 12 4 Cruz Azul 24 11 7 3 1 7 13 Santos Laguna 10 11 3 1 7 -5

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Cruz Azul: 19 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Puebla: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Mazatlán: 25 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs León: 2 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Toluca FC: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs León: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Mazatlán: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Querétaro: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Necaxa: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pachuca: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

