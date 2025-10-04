Liga MX: Pumas UNAM recibirá a Chivas por la fecha 12

Te contamos la previa del duelo Pumas UNAM vs Chivas, que se enfrentarán en el estadio Olímpico Universitario mañana a las 20:00 horas. Daniel Quintero Huitrón será el árbitro del partido.
Así llegan Pumas UNAM y Chivas
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX
Pumas UNAM no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Club América. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 9.
Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX
Chivas llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Puebla. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 5.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 2 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Chivas resultó vencedor por 0 a 1.
El local está en el décimo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 5 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Daniel Quintero Huitrón.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|25
|11
|8
|1
|2
|17
|2
|CF Monterrey
|25
|11
|8
|1
|2
|6
|3
|Club América
|24
|11
|7
|3
|1
|12
|9
|Chivas
|14
|11
|4
|2
|5
|-1
|10
|Pumas UNAM
|13
|11
|3
|4
|4
|-3
Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 13: vs CF Monterrey: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Atl. de San Luis: 23 de octubre - 00:05 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs León: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Tijuana: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Cruz Azul: 9 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 13: vs Mazatlán: 18 de octubre - 22:07 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Querétaro: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Atlas: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Pachuca: 2 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs CF Monterrey: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Pumas UNAM y Chivas, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas