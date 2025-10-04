Liga MX: Pumas UNAM recibirá a Chivas por la fecha 12

Te contamos la previa del duelo Pumas UNAM vs Chivas, que se enfrentarán en el estadio Olímpico Universitario mañana a las 20:00 horas. Daniel Quintero Huitrón será el árbitro del partido.

Pumas UNAM y Chivas se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga MX y se disputará en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Pumas UNAM y Chivas

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos de la Liga MX

Pumas UNAM no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Club América. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Puebla. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 5.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 2 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Chivas resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 14 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Daniel Quintero Huitrón.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 25 11 8 1 2 17 2 CF Monterrey 25 11 8 1 2 6 3 Club América 24 11 7 3 1 12 9 Chivas 14 11 4 2 5 -1 10 Pumas UNAM 13 11 3 4 4 -3

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs CF Monterrey: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atl. de San Luis: 23 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs León: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tijuana: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cruz Azul: 9 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Mazatlán: 18 de octubre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Querétaro: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atlas: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Pachuca: 2 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs CF Monterrey: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Pumas UNAM y Chivas, según país