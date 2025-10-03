Liga MX: Por la fecha 12, Querétaro recibirá a Puebla

Toda la previa del duelo entre Querétaro y Puebla. El partido se jugará en el estadio la Corregidora mañana a las 18:00 horas. Será arbitrado por Vicente Reynoso Arce.

Desde las 18:00 horas, Querétaro y Puebla se enfrentan mañana por la fecha 12 de la Liga MX en el estadio la Corregidora.

Así llegan Querétaro y Puebla

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Querétaro en partidos de la Liga MX

Querétaro buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Tigres. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

A Puebla no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Chivas. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 5 goles a favor y ha recibido 12 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Querétaro.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 8 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Vicente Reynoso Arce.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 25 11 8 1 2 17 2 CF Monterrey 25 11 8 1 2 6 3 Club América 24 11 7 3 1 12 17 Querétaro 8 11 2 2 7 -9 18 Puebla 5 11 1 2 8 -17

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Toluca FC: 19 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Chivas: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Santos Laguna: 26 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Mazatlán: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs FC Juárez: 7 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Tijuana: 17 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Club América: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs FC Juárez: 24 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Cruz Azul: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs León: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

