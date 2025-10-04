Liga MX: CF Monterrey necesita los tres puntos para ser puntero

Todos los detalles de la previa del partido entre Tijuana y CF Monterrey, que se jugará mañana desde las 22:05 horas en el estadio Caliente. Dirige Adonai Escobedo González.

Tijuana aguarda mañana la visita de CF Monterrey, para jugar el partido por la fecha 12 de la Liga MX, a partir de las 22:05 horas.

Así llegan Tijuana y CF Monterrey

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tijuana en partidos de la Liga MX

Tijuana venció por 2-0 a Cruz Azul. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 11 veces.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey viene de un triunfo 1 a 0 frente a Santos Laguna. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 10 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Tijuana se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 19 puntos (5 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (8 PG - 1 PE - 2 PP).

Adonai Escobedo González fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 25 11 8 1 2 17 2 CF Monterrey 25 11 8 1 2 6 3 Club América 24 11 7 3 1 12 4 Cruz Azul 24 11 7 3 1 7 7 Tijuana 19 11 5 4 2 10

Fechas y rivales de Tijuana en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Puebla: 17 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Toluca FC: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Tigres: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Pumas UNAM: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atlas: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Pumas UNAM: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs FC Juárez: 22 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Cruz Azul: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tigres: 1 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Chivas: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

