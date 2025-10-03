Liga MX: Cruz Azul necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Tigres y Cruz Azul se miden en el estadio el Volcán mañana a las 20:00 horas y Ismael López Peñuelas es el elegido para dirigir el partido.

Tigres y Cruz Azul se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga MX, a partir de las 20:00 horas en el estadio el Volcán.

Así llegan Tigres y Cruz Azul

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres viene de ganar en su encuentro anterior a Querétaro con un marcador de 2-0. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 1 gol encajado frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Cruz Azul en partidos de la Liga MX

Cruz Azul llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Tijuana. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 empate, en los que convirtió 8 goles y le han encajado 7.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Tigres sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 3 PE - 1 PP).

Para Cruz Azul la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Club América en una nueva edición del Clásico Joven. El encuentro se jugará el 19 de octubre a partir de las 00:05 (hora Argentina), en el estadio Olímpico Universitario.

El encuentro será supervisado por Ismael López Peñuelas, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 25 11 8 1 2 17 2 CF Monterrey 25 11 8 1 2 6 3 Club América 24 11 7 3 1 12 4 Cruz Azul 24 11 7 3 1 7 5 Tigres 22 11 6 4 1 12

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Necaxa: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Pachuca: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Tijuana: 25 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs CF Monterrey: 1 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atl. de San Luis: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 13: vs Club América: 19 de octubre - 00:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Necaxa: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs CF Monterrey: 26 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Puebla: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Pumas UNAM: 9 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Tigres y Cruz Azul, según país