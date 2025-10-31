Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga MX: Club América quiere el liderato del torneo frente a León

Club América quiere el liderato del torneo frente a León
Club América quiere el liderato del torneo frente a León
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Club América y León. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Víctor Cáceres Hernández.

El cotejo entre Club América y León, por la fecha 16 de la Liga MX, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 22:10 horas, en el estadio Azulgrana.

Así llegan Club América y León

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América viene de un resultado igualado, 2-2, ante Mazatlán. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 12 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León viene de empatar 1-1 ante Pumas UNAM..

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 31 puntos (9 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 8 PP).

Víctor Cáceres Hernández es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Toluca FC3315103223
2Tigres321595117
3Cruz Azul321595110
4Club América311594215
17León1315348-14

Fecha y rival de Club América en el próximo partido de la Liga MX
  • Fecha 17: vs Toluca FC: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de León en el próximo partido de la Liga MX
  • Fecha 17: vs Puebla: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Club América y León, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:10 horas
  • Colombia y Perú: 22:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:10 horas
  • Venezuela: 23:10 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Club América León Liga MX

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA