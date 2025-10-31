Liga MX: Club América quiere el liderato del torneo frente a León

Palpitamos la previa del choque entre Club América y León. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Víctor Cáceres Hernández.
El cotejo entre Club América y León, por la fecha 16 de la Liga MX, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 22:10 horas, en el estadio Azulgrana.
Así llegan Club América y León
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX
Club América viene de un resultado igualado, 2-2, ante Mazatlán. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 12 goles a favor y habiendo recibido 6.
Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX
León viene de empatar 1-1 ante Pumas UNAM..
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 31 puntos (9 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 8 PP).
Víctor Cáceres Hernández es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Toluca FC
|33
|15
|10
|3
|2
|23
|2
|Tigres
|32
|15
|9
|5
|1
|17
|3
|Cruz Azul
|32
|15
|9
|5
|1
|10
|4
|Club América
|31
|15
|9
|4
|2
|15
|17
|León
|13
|15
|3
|4
|8
|-14
Fecha y rival de Club América en el próximo partido de la Liga MX
- Fecha 17: vs Toluca FC: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de León en el próximo partido de la Liga MX
- Fecha 17: vs Puebla: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Club América y León, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:10 horas
- Colombia y Perú: 22:10 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:10 horas
- Venezuela: 23:10 horas