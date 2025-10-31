Liga MX: Club América quiere el liderato del torneo frente a León

Palpitamos la previa del choque entre Club América y León. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Víctor Cáceres Hernández.

El cotejo entre Club América y León, por la fecha 16 de la Liga MX, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 22:10 horas, en el estadio Azulgrana.

Así llegan Club América y León

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Club América en partidos de la Liga MX

Club América viene de un resultado igualado, 2-2, ante Mazatlán. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 12 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de León en partidos de la Liga MX

León viene de empatar 1-1 ante Pumas UNAM..

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 31 puntos (9 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 8 PP).

Víctor Cáceres Hernández es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 33 15 10 3 2 23 2 Tigres 32 15 9 5 1 17 3 Cruz Azul 32 15 9 5 1 10 4 Club América 31 15 9 4 2 15 17 León 13 15 3 4 8 -14

Fecha y rival de Club América en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Toluca FC: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de León en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Puebla: 8 de noviembre - 22:00 (hora Argentina)

Horario Club América y León, según país