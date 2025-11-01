Últimas Noticias
Liga MX: Pachuca se enfrentará ante Chivas por la fecha 16
Chivas se mide ante Pachuca en el estadio Hidalgo mañana a las 20:00 horas. El partido será supervisado por Adonai Escobedo González.

Mañana desde las 20:00 horas, Pachuca recibirá a Chivas en el estadio Hidalgo, por la fecha 16 de la Liga MX.

Así llegan Pachuca y Chivas

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

Pachuca llega con resultado de empate, 2-2, ante Toluca FC. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 7 goles en contra. Marcó 8 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Chivas en partidos de la Liga MX

Chivas llega triunfante luego de ver caer a Atlas con un marcador 4-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Chivas se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el octavo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (7 PG - 2 PE - 6 PP).

Adonai Escobedo González es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul3516105113
2Toluca FC3315103223
3Tigres321595117
6Chivas23157264
8Pachuca22156452

Fecha y rival de Pachuca en el próximo partido de la Liga MX
  • Fecha 17: vs Santos Laguna: 9 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Chivas en el próximo partido de la Liga MX
  • Fecha 17: vs CF Monterrey: 8 de noviembre - 20:07 (hora Argentina)
Horario Pachuca y Chivas, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

Pachuca Chivas Liga MX

