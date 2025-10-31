Liga MX: CF Monterrey y Tigres se verán las caras en el clásico regio

En la previa de CF Monterrey vs Tigres, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 1 de noviembre desde las 20:05 horas en el estadio BBVA Bancomer. El árbitro designado será César Ramos Palazuelos.

El próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 20:05 horas, Tigres visita a CF Monterrey en el estadio BBVA Bancomer, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga MX.

Así llegan CF Monterrey y Tigres

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos de la Liga MX

CF Monterrey fue derrotado en el Olímpico Universitario frente a Cruz Azul por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 7 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Liga MX

Tigres viene de vencer a Tijuana en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 12 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Tigres se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 30 puntos (9 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (9 PG - 5 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será César Ramos Palazuelos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 33 15 10 3 2 23 2 Tigres 32 15 9 5 1 17 3 Cruz Azul 32 15 9 5 1 10 4 Club América 31 15 9 4 2 15 5 CF Monterrey 30 15 9 3 3 6

Fecha y rival de CF Monterrey en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Chivas: 8 de noviembre - 20:07 (hora Argentina)

Fecha y rival de Tigres en el próximo partido de la Liga MX

Fecha 17: vs Atl. de San Luis: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario CF Monterrey y Tigres, según país